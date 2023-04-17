Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Kayseri/Sivas/Adana
Kayseri'de camilerin mahyalarında ramazan ayı ve Kadir Gecesi'ne ilişkin yazılar yer aldı.
Özellikle Cami Kebir, Hunat Hatun ve Hacı Kılıç gibi tarihi camilere akın eden vatandaşlar burada namazlarını kılıp dua ettiler.
Yoğunluk yaşanan camilerden biri olan Hacı Kılıç Cami'nde vaaz eden Kocasinan Müftüsü Halil Uzun, Kadir Gecesi'nin Müslüman alemi için önemini anlatarak, gecenin ibadetle geçirilmesinin önemine değindi.
Sivas
Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Sivas'taki camilerde yoğunluk oluştu.
Özellikle Ulu Cami ve Paşa Cami gibi tarihi camilere akın eden vatandaşlar burada namazlarını kılıp dua ettiler.
Bazı camilerde mevlit okutuldu, cemaate ikramlarda bulunuldu.
Adana
Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti.
Gece için camiye gelen bazı vatandaşlar Türk Kızılayın kurduğu çadırda kan bağışında da bulundu.
Kentteki diğer camilerde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.
Hatay
Kadir Gecesi, Hatay’da çadırda düzenlenen programla idrak edildi.
Antakya ilçesindeki Asri Mezarlık Kompleks Tesisleri'nde kurulan çadır, ibadet etmek isteyenlerle doldu.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi’nin de katıldığı programda vaazın ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Daha sonra depremzedelere ikramda bulunuldu.
Kahramanmaraş
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Vatandaşlar, Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan külliye ve mağaraya ramazanda ilgi gösteriyor.
İlçe sakinlerinin yanı sıra farklı illerinden gelen ziyaretçiler, Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçarak 309 yıl uyudukları kaynaklarda geçen 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı mekan olarak bilinen, milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezdi.
Ziyaretçiler, daha sonra bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.
Burada teravih namazını da kılan vatandaşlara Türk Kızılay ekiplerince ikramda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.