Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,279.00
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı

Kadıköy'de dün akşam çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü 24 katlı binada yeniden çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Zafer Arslan   | 16.10.2022
Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binanın bu kez 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekiplerin, binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada dün akşam alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaşmıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı
Kuraklık ve soğuğa dayanıklı tritikale geliştirilecek
Başbağlar Katliamı'nın 21 sanığı yarın hakim karşısına çıkacak
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı

Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı

Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Adana'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ankara'da metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü

Ankara'da metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet