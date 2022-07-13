Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Kadıköy-Yenidoğan hattında yolcu taşıyan 34 TN 1878 plakalı İETT otobüsünün motoru, D-100 kara yolu yan yolda birden alev aldı.
Otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü Arif Karaduman, Sahrayıcedit mevkisinde aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
Sürücü, durumu itfaiyeye bildirdikten sonra kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.