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Kadıköy’de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Kadıköy’de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Kadıköy'de bir binada patlamanın ardından yangın çıktı

İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tansel Parlak, Halis Akyıldız   | 09.10.2022
Kadıköy'de bir binada patlamanın ardından yangın çıktı Fotoğraf: Tansel Parlak - AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

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