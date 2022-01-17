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Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı başladı

Doğa harikası yaylaları ve faaliyet imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen heliski tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Muhittin Sandıkçı   | 17.01.2022
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı başladı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ve koordinatör Therry Gasser, görevlilerle helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirdi.

Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, iki helikopterle faaliyetlerine başladı.

Bölgeye İsviçre ve Fransa'dan gelen 16 kişilik sporcu kafilesinin katıldığı ilk faaliyet, havanın kapalı olması nedeniyle kısa sürdü.

Bölgede 9 yıldır pilot ve kayak rehberi olarak görev yapan Roland Brunner, Kaçkar Dağları'nın kar kalitesinden ötürü sporcuların en çok tercih ettiği yerler arasında olduğunu söyledi.

Dünyada birçok bölgede pilot olarak uçtuğunu ve sporculara rehberlik yaptığını belirten Brunner, "Buraya benzer kar kalitesi Kanada'da var ama Avrupa'ya uzak olduğu için sporcular tercih etmiyor. Kaçkarlar bu anlamda son derece iyi kar kalitesine sahip. İsviçre'nin ise parkuru çok kısa. İsviçre'de sporcular günde sadece iki veya üç pist kayabiliyorlar. Burada günde en az 10-15 kez kayma imkanları oluyor." diye konuştu.

Kayak rehberi Thimmy Schwery ise Kaçkarların Avrupalı sporcuların ilk tercihi olduğunu ifade etti.

Kendisinin beşinci kez Türkiye'ye geldiğini aktaran Schwery, "Çok keyif alarak geliyoruz. Bu sezon son derece dolu. Sporcular çok iyi imkanlarda kayak yapıyor. İyi kar kalınlığı var. Yeni yağacak karla çok uzun bir sezon olacak." şeklinde konuştu.

Mart sonuna kadar sürmesi beklenen faaliyete, 370 sporcu akredite oldu.

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