Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de "Aile Yılı"na ilişkin sosyal medya hesaplarından ailenin önemine yönelik paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan "2025 Aile Yılı" ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcı, zor zamanlarda sığınılacak bir limandır. Büyük ailemiz Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Aile; sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcı, zor zamanlarda sığınılacak bir limandır.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 13, 2025
Büyük ailemiz Türkiye’mizin #AileYılı kutlu olsun!@RTErdogan @MahinurOzdemir pic.twitter.com/FYwBK4ch6d
Cevdet Yılmaz, paylaşımında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2025 Aile Yılı için hazırlanan videoya da yer verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ailenin, toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, "Aile, sevginin, saygının, bütün değerlerin filizlendiği yerdir. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Türkiye olarak çok büyük bir aileyiz. Aile Yılımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Aile, toplumun temelidir. Sevginin, saygının, bütün değerlerin filizlendiği yerdir.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 13, 2025
Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Türkiye olarak çok büyük bir aileyiz. 🇹🇷#AileYılı'mız kutlu olsun. pic.twitter.com/jc20zFFAHC
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Ne mutlu bize ki bu güzel ülke, bu güzel ailelerle birlikte büyüyor. En büyük ailemizin, Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.
Ne mutlu bize ki bu güzel ülke, bu güzel ailelerle birlikte büyüyor.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) January 13, 2025
En büyük ailemizin, Türkiye’mizin #AileYılı kutlu olsun. pic.twitter.com/Yn4nd9nXMh
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aile, sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcıdır. Aile Yılımız kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Aile, sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcıdır. #AileYılı'mız kutlu olsun! pic.twitter.com/QQiom8lLdY— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2025
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailenin, insanın ait olduğu, köklerinin bulunduğu yer olduğuna dikkati çekerek, "Büyük ailemiz Türkiye'mizin, Aile Yılı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Aile, insanın ait olduğu, köklerinin olduğu yerdir.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 13, 2025
Büyük ailemiz Türkiye’mizin #AileYılı kutlu olsun! pic.twitter.com/DKlsUEMl6I
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları kaydetti:
"Maarif ailesi olarak, başarının, ailelerle kurulacak güçlü işbirlikleriyle daha iyi noktalara varacağına canıgönülden inanıyoruz. Çünkü aile, sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcıdır. Aile Yılımız kutlu olsun."
Maarif ailesi olarak başarının, ailelerle kurulacak güçlü iş birlikleriyle daha iyi noktalara varacağına canıgönülden inanıyoruz.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) January 13, 2025
Çünkü aile; sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcıdır. #AileYılı'mız kutlu olsun! pic.twitter.com/kHskP4TdMm
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ailenin, sevginin büyüdüğü ve mutluluğun paylaşıldığı ilk yuva olduğunu belirterek, "En büyük ailemizin, Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun." paylaşımını yaptı.
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Aile, sevginin büyüdüğü ve mutluluğun paylaşıldığı ilk yuvadır.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) January 13, 2025
En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin #AileYılı Kutlu Olsun! pic.twitter.com/7DPlmHtG82