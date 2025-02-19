Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi iptali
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye yapılacak bir feribot seferi iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise saatinde yapılacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.