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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

İstanbul

Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

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