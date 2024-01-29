Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
İstanbul
Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.