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Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı

Jandarma Genel Komutanlığınca 7-14 Ekim'de 33 ilde eş zamanlı yapılan 78 operasyonda 109 şüpheli yakalandı, 2 terörist teslim oldu.

Ahmet Sertan Usul   | 16.10.2022
Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML terör örgütü üyelerine, iş birlikçileri ve finans kaynaklarına yönelik 7-14 Ekim'de, 33 ilde eş zamanlı 78 operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda 109 şüphelinin yakalandığı, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ise teslim olduğu kaydedildi.

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