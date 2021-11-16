Dolar
10.32
Euro
11.67
Altın
1,850.46
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,685.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İznik'te altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, Antik Dönem'e ait olduğu öne sürülen oda mezara rastlandı.

Şenol Poyraz   | 16.11.2021
İznik'te altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu

Bursa

Eşrefzade Mahallesi'ndeki Kuzgun Sokağı'nda bulunan mezar nedeniyle çalışmalara ara verildi.

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde alan, şeritle çevrildi.

İznik Müze Müdürlüğünden yetkililer, inceleme başlattı.

Yapının, çatkı şeklinde yapılmış oda mezar olduğu belirlendi.

Bölgedeki altyapı çalışmalarının devam edip etmeyeceği Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun vereceği kararın ardından belirlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
Türkiye'de 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 764 bin 427'ye çıktı
Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı

Benzer haberler

İznik'te altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu

İznik'te altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu