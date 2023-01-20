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İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mustafa Yılmaz, Sergen Sezgin   | 20.01.2023
İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Mustafa Yılmaz - AA

Bursa

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Çakırca Mahallesi sınırları içinde İznik Gölü yakınındaki sazlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının daha fazla alana yayılmaması için tedbir alan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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