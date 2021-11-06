İzmit Körfezi üzerindeki sis, deniz uçağıyla görüntülendi
İzmit Körfezi'nde etkisini gösteren sis, deniz uçağıyla görüntülendi.
Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz uçağıyla İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğusunda denetimlerini ve gözlemlerini sürdürüyor.
Denetimler sırasında İzmit Körfezi'nde etkisini gösteren sis de deniz uçağı tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarının büyük bir bölümünün sis altında kaldığı yer alıyor.
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