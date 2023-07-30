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İzmir-Çeşme otobanında yanan bir otomobilden sıçrayan alevler, orman yangınının çıkmasına neden oldu. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kürşat Gürbüz, Haydar Toprakçı  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Kürşat Gürbüz - AA

İzmir

Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.


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