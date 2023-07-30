İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir
Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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