İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Zafer Yürüyüşü düzenlendi, atlı süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı, halk oyunu ve dans gösterileri sunuldu.
İzmir
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Yürüyüşü düzenlendi.
Basmane Meydanı'ndan başlayan 99. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılan çok sayıda vatandaş, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı.
İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı ve bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe çevredekiler de alkışlarla destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Konak Meydanı'ndaki törende ise kente girişi canlandıran süvari birlikleri İstiklal Marşı eşliğinde İzmir Valiliğine Türk bayrağı çekti.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, süvari birlik komutanına Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de plaket verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunduğu programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise 99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkede de tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısının aralandığını belirtti.
Etkinlik, zeybek, halk oyunu ve dans gösterileriyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.