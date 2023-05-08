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İzmir'deki TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Alsancak Limanı'nda bulunan TCG ANADOLU'ya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
İzmir'deki TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, TCG ANADOLU'nun Alsancak Limanı'nda İzmirlilerle buluşmaya devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU'ya yoğun ilgi gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

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