İzmir'deki TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Alsancak Limanı'nda bulunan TCG ANADOLU'ya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, TCG ANADOLU'nun Alsancak Limanı'nda İzmirlilerle buluşmaya devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU'ya yoğun ilgi gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
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TCG ANADOLU, Alsancak Limanı’nda İzmirli hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU’ya yoğun ilgi gösteriyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/TIZashjZcl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2023