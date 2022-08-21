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İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mustafa Güngör, Şafak Yel   | 21.08.2022
İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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