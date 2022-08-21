İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.