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İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Fidan  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

İzmir

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.


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