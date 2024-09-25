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İzmir'de terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve TKEP/L'ye yönelik operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alındı.

Gökhan Düzyol  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
İzmir'de terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle 3, TKEP/L'nin talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş astığı, eylem ve etkinliklere katıldığı, örgüte yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, 7 zanlıyı yakaladı.

Yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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