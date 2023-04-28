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İzmir'de sitede çıkan yangını misafir fark etmiş

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede çıkan ve 8 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangını sitedeki bir daireye misafir olarak gelen bir öğretmenin fark ettiği, alarm vermesiyle de bina sakinlerinin hızla tahliye edildiği belirtildi.

Metin Aydemir  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
İzmir'de sitede çıkan yangını misafir fark etmiş Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yangın sonrası çalışmaları site yönetimi ve bina sakinleri de takip ediyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan site yönetimi işletme müdürü Ertan İlbeyli, sitede yangın algılama sisteminin bulunduğunu, 3 ay önce sistemi yenilediklerini söyledi.

Yangın sırasında sistemin güvenliğe alarm verdiğini, siteye misafir olarak gelen bir kişinin de uyarısı sayesinde hızla müdahale edildiğini aktaran İlbeyli, "Tesadüfen dün akşam daire sakinlerimize gelen bir öğretmenimizin çıkışı esnasında dumanı hissederek güvenliğimize bildirmesi ve otomatik algılama sistemi zarar gördüğü için alarm olarak güvenlik merkezimize bilgi düşmesiyle, ikisi örtüştüğünden anında müdahale edildi." diye konuştu.

Site yöneticilerinden Coşkun Arslan da yangının ilk olarak ikinci kattaki koridorda görüldüğüne yönelik görgü tanıklarının beyanlarının bulunduğunu, bunun kesin tespitinin incelemeler sonucu belli olacağını ifade etti.

Binanın hızla tahliye edilmesinde binadaki yangın alarm sisteminin etkili olduğunu dile getiren Arslan, "Bu binada 40 dairemiz var, tüm daireler arandı. Yangın ihbarının dışında tek tek aranarak içeride kalan var mı yok mu bunların tespitleri yapıldı. Herkesi tahliye ettik. Sadece 4, 5 ve 6'ncı katlarda kalan birkaç sakinimiz itfaiye ekipleri sayesinde tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı olmadan işlem tamamlanmış oldu." dedi.

"Hiç tahmin etmediğimiz bir şey yaşadık"

Site sakinlerinden Erhan Çarkçı ise akşam saatlerinde dışarıdan sesler gelmeye başladığını belirterek, "Yönetim tarafından duman kaynaklı 'daireleri boşaltın' şeklinde bir ihbar dairelere ulaştı. Bunun neticesinde daireleri hızlı bir şekilde boşalttık. O esnada sadece duman vardı. Bloktan çıkarken bizim kat koridorunda yangını gördük. Bize göre yangının ilk çıktığı yer o bölge. Oraya hızlı müdahale edilseydi bu şekilde binanın tamamı yanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Yangında evde kalan iki köpeği ölen site sakinlerinden Elif Alev de yangın gece geç saatlerde çıkmadığı için dua ettiklerini kaydetti.

Binanın dış yüzey kaplamasının yangının hızla yayılmasında etkili olduğunu savunan Alev, "Mutlaka bir sorumlusu olmalı. Bizler değiliz. Biz sadece güvendik. Bu sitede yaşadık. Ben bu sabah seyahate gidecektim. 18 yaşındaki oğlumu evde bırakacaktım. Allah korudu. Birinci kattaydık. Biz çok başında çıktık. Hiç tahmin etmediğimiz bir şey yaşadık. Köpeklerimiz evdeydi. Eve dönüp köpeklerimizi alacak vaktimiz bile olmadı maalesef." ifadelerini kullandı.

Alev, binada yangın merdiveninin olmadığını da iddia etti.

Yangın

Narlıdere'ye bağlı Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıkmış, adrese çok sayıda itfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirilmişti.

Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmiş, yangın 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı.

Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, 6 kişiye ise ambulansta müdahale edildiği bildirilmişti.

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