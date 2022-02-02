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İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

İzmir'de sağanak sonrası ana arterlerde oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mustafa Güngör   | 02.02.2022
İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

İzmir

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ana arterler ve caddelerde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

İtfaiye ve polis ekiplerinin su baskınlarına karşı bazı noktalarda tedbir aldığı görüldü.

Kentte geçen yıl bugün etkili olan sağanak, çok sayıda su baskınına yol açmıştı.



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