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İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

İzmir'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Şafak Yel   | 20.01.2023
İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan - AA

İzmir

Öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca ve Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.

Yağmurlu günlerde su baskınlarının sıklıkla yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklar, giderlerin tıkanması nedeniyle yine su altında kaldı.

Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Sağanak nedeniyle rögarların taşması sonucu yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yapan Emre Yaşar, Büyükşehir Belediyesince su baskınlarına karşı yürütülen altyapı çalışmalarının henüz bitirilemediğini söyleyerek, "Esnafın hali ızdırap. Altyapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah güzel sonuçlanacak ama yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Dükkanlarımızı su basıyor, bu sıkıntıları her yağmurda yaşıyoruz." diye konuştu.

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