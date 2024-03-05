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İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kürşat Gürbüz  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Kürşat Gürbüz/AA

İzmir

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşandı.

Çeşme ilçesinde taşan bir derenin su baskınlarına neden olmaması için ekipler çalışma yürüttü.

Sağanak nedeniyle Kemalpaşa Ulucak alt geçidi suyla doldu.

Suyun seviyesini fark etmeyen bir sürücünün alt geçide girmesi sonucu otomobil, mahsur kaldı.

Sürücünün otomobilden çıkarak ihbarda bulunması sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin suyun tahliye edilerek otomobilin kurtarılması için yürüttüğü çalışma sürüyor.

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