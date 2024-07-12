Dolar
33.06
Euro
36.05
Altın
2,416.61
ETH/USDT
3,142.50
BTC/USDT
58,250.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın’ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mustafa Güngör  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir

Merkez ilçelerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası yollarda su birikintileri oluştu.

Karşıyaka Naldöken Kavşağı girişi ve bazı bölgelerde araçlar su birikintilerinin içinde seyretmek zorunda kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.

Trafik yoğunluğunun oluştuğu kentte araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Özellikle Kordon Boyu'nda şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Bayraklı Sevgi Yolu'nda ve bazı bölgelerde iş yerlerini su bastı.

Vapur seferlerine ara verildi

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu seferleri yarım saat durduruldu. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) Şemikler-Turan arasında hat üzerine devrilen ağaç nedeniyle seferler bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü
Türkiye Maarif Vakfında "Bir vatanseverlik destanı 15 Temmuz" paneli düzenlendi
Kur'an Eğitim Merkezlerine başvurular 25 Temmuz'a kadar yapılabilecek
İzmir'de sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'de sağanak etkili oluyor

Erzurum'da 10 günde metrekareye 95 kilogram yağış düştü

Kış ve yaz yağışlarıyla gür akan Susuz Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
Çin'in Tibet bölgesindeki şiddetli yağışlar nedeniyle 130'dan fazla kişi mahsur kaldı

Çin'in Tibet bölgesindeki şiddetli yağışlar nedeniyle 130'dan fazla kişi mahsur kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet