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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tezcan Ekizler   | 27.06.2022
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir

Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

2 uçak, 2 helikopter ve 20 arazöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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