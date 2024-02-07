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İzmir'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 20 zanlı yakalandı

İzmir'de borsa ve kripto piyasasında para kazandıracakları, dron fabrikası kuracakları vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 30 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
İzmir'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 20 zanlı yakalandı Fotoğraf: Hüseyin Bağış/AA

İzmir

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan holding binası, Harmandalı Mahallesi'ndeki danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketinde arama yaptı.

Holding binasının yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı, bina girişine kiralık ilanı asıldığı görüldü.

Operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alınırken, holding sahibi olan S.O. ve eşi S.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Zanlıların borsa yatırımları ve satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettikleri, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

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