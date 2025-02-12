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İzmir'de narko-terör operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda, aralarında terör örgütleri FETÖ ve PKK zanlılarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Haydar Toprakçı  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İzmir'de narko-terör operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir ve Menemen Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 8 bin 277 sentetik ecza, 77 gram esrar-skank, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek, bu silahlara ait 147 fişek, 900 litre taklit etiketli etil alkol, 138 şişe gümrük kaçağı içki, 16 bin içi doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu satışı yapan, aralarında terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelilerinin de bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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