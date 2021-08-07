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İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yusuf Şahbaz   | 07.08.2021
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangını kontrol altına almak için 3 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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