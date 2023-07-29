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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'in Menemen ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Ali Korkmaz  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu Fotoğraf: Numan Erölmez/AA

İzmir

Ulukent Sanayi Bölgesindeki metal maden elektronik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

Yangın, alevlerin başladığı fabrikanın yanı sıra bu yapının arkasındaki bir mobilya fabrikasının bahçesindeki malzemelere de zarar verdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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