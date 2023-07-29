İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
İzmir'in Menemen ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
İzmir
Ulukent Sanayi Bölgesindeki metal maden elektronik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri yangını söndürdü.
Yangın, alevlerin başladığı fabrikanın yanı sıra bu yapının arkasındaki bir mobilya fabrikasının bahçesindeki malzemelere de zarar verdi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.