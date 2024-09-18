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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 22 hükümlü ve şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda hükümlü ve şüphelilerden oluşan 22 kişi yakalandı.

Mustafa Güngör  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 22 hükümlü ve şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanan ve mesajlarda isimleri geçen, örgüt üyeliğinden arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis, kent merkezi, Tire, Ödemiş, Urla, Kemalpaşa, Foça ve Torbalı ilçelerindeki operasyonda 22 kişiyi yakaladı.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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