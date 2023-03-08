İzmir'de feribot sefer ücretleri zamlandı
İzmir Körfezi’nde ulaşımı sağlayan İZDENİZ’e bağlı feribotların ücretlerinde artışa gidildi.
Izmir
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UKOME’nin oy birliği ile aldığı karar sonrası yeni tarifenin 11 Mart Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
Tarifelerde yüzde 18-25 oranlarında fiyat artışının yapıldığı, motosiklet geçiş ücretinin 16 liradan 20 liraya, otomobil geçiş ücretinin 55 liradan 65 liraya, minibüs-kamyonet-midibüs geçiş ücretinin 125 liradan 150 liraya, otobüs-kamyon geçiş ücretinin 230 liradan 280 liraya, tır geçiş ücretinin de 430 liradan 520 liraya yükseltildiği bildirildi.