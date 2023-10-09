İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir
Kızılcaova Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 5 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.