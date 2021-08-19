Euro
9.97
Dolar
8.52
BIST 100
1,438.33
Altın
1,789.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ile şüpheliler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

Şafak Yel   | 19.08.2021
İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Erol Baş Spor Tesisinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı.

Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen ayrıca yanında 5 yaşındaki oğlu bulunan M.B. (47) bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ayağından yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da Kovid-19 vaka artışı sürüyor
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana hediye çeki
Dünya genelinde 4 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı

İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah IDEF'te vitrine çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde oğlu ölen Cemal Akın ile telefonla görüştü

Denizli'de bebek bezine ve hoparlöre gizlenmiş yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'de bebek bezine ve hoparlöre gizlenmiş yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Tayland’da hükümetin Kovid-19 yönetimini protesto eden muhalifler ikinci kez polisle çatıştı

Tayland’da hükümetin Kovid-19 yönetimini protesto eden muhalifler ikinci kez polisle çatıştı