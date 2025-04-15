İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı noktaları, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.
İzmir
İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun, Bostanlı sahilinin belli kesimlerinde deniz yüzeyinde yeşil örtü oluşturdu. Su üstündeki yosunların çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.
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Uzmanlar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını, hava ve su sıcaklıklarının yükselmesinin de deniz marullarının hızla çoğalmasına etki ettiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.