Dolar
38.05
Euro
42.93
Altın
3,228.80
ETH/USDT
1,615.80
BTC/USDT
84,509.00
BIST 100
9,393.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Nef Başantrenörü Yakup Sekizkök, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ERA Nymburk ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı noktaları, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.

Ali Korkmaz  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu Fotoğraf:Ali Korkmaz/AA

İzmir

İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun, Bostanlı sahilinin belli kesimlerinde deniz yüzeyinde yeşil örtü oluşturdu. Su üstündeki yosunların çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzmanlar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını, hava ve su sıcaklıklarının yükselmesinin de deniz marullarının hızla çoğalmasına etki ettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 25 bin öğretmen atamasına ilişkin paylaşım
Türk Yıldızları, Mersin semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
Sağlık Bakanlığından "Normal Doğum Eylem Planı"na ilişkin açıklama
Mardin'de yoğun sis etkili oluyor

Benzer haberler

İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu

İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu

İzmir'de metro hattındaki üst geçitten dökülen beton parçaları tehlike oluşturuyor

Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Güney Marmara'nın balıkçıları bu sezon müsilaj nedeniyle umduğunu bulamadı

Güney Marmara'nın balıkçıları bu sezon müsilaj nedeniyle umduğunu bulamadı
İzmir'de öğrenciler kantin alışverişini "atıklarla" yapabilecek

İzmir'de öğrenciler kantin alışverişini "atıklarla" yapabilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet