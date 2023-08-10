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İzmir'de ana su borusu patladı

İzmir'in Konak ilçesinde ana su borusunun patlaması sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Metin Aydemir, Halil Fidan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
İzmir'de ana su borusu patladı Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

Çankaya Mahallesi'de henüz belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında patlama oldu.

Patlama sonucu caddede su birikintileri oluştu.

Fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaştı.

Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İZSU'dan açıklama

Öte yandan İZSU'dan yapılan açıklamada, Basmane Meydanı Gazi Bulvarı ve İkiçeşmelik Caddesi'nden geçen 600 milimetre çapındaki çelik boruda patlama meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin arızayı hızlı bir şekilde müdahale ettiği belirtilen açıklamada, arızanın kısa sürede giderilmesinin planlandığı kaydedildi.

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