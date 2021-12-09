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İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 6 bin 25 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 09.12.2021
İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu Mahallesi'nde bir iş yerinde bandrolsüz içki üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarmanın önceki gün iş yeri ve 2 depoya eş zamanlı düzenlediği baskında, farklı ebatlarda 7 bin 33 şişe bandrolsüz şarap olmak üzere toplam 6 bin 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

İş yeri sorumlusu K.G. gözaltına alındı.

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