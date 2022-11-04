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İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Hamdi Çelikbaş   | 04.11.2022
İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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