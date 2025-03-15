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İzmir'de 31,1 dereceyle mart sıcaklık rekoru kırıldı

İzmir'de 31,1 dereceyle, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana marttaki en sıcak gün yaşandı.

Metin Aydemir  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
İzmir'de 31,1 dereceyle mart sıcaklık rekoru kırıldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 31,1 dereceye ulaşarak, 27 Mart 2001'deki 30,5 derecelik rekoru geride bıraktı.

İzmir'de, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak mart günü yaşandı.

Yarın da etkisini sürdürecek sıcak havanın, 18 Mart Salı günü 17 dereceye düşmesi bekleniyor.

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