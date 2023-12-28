Dolar
29.45
Euro
32.61
Altın
2,073.62
ETH/USDT
2,375.40
BTC/USDT
42,587.00
BIST 100
7,396.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, yarın Suudi Arabistan'da Galatasaray ile yapacakları 2023 Turkcell Süper Kupa Final maçı hazırlıklarını Al Awwal Park'ta yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Gündem

İzmir'de 1045 internet adresine erişim engellendi

İzmir Valisi Süleyman Elban, jandarmanın sanal devriye faaliyetleri sonucu, 1045 internet adresine erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Haydar Toprakçı  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
İzmir'de 1045 internet adresine erişim engellendi

İzmir

Vali Elban, yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 29 Kasım ile 28 Aralık tarihleri arasında her türlü suç ve suçlularla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetleri yürüttüğünü bildirdi.

Çalışmalar sonucu 731 yasa dışı bahis, 213 müstehcen içerikli internet sitesi ile PKK/YPG, DEAŞ, FETÖ ile sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 37 internet sitesine erişim engeli getirildiğini belirten Elban, "64 oltalama internet sitesi Ulusal Siber Olaylar Müdahale Merkezine bildirilerek erişim engeli tesis edilmesi sağlanmış, provokatif paylaşımlar kapsamında PKK/YPG terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 36 sosyal medya hesabı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Elban, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başta terörle mücadele görevleri olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele etmek için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam edeceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 1045 internet adresine erişim engellendi
FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yıl boyunca 2 bin gündem maddesini karara bağladı
ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

Benzer haberler

İzmir'de 1045 internet adresine erişim engellendi

İzmir'de 1045 internet adresine erişim engellendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet