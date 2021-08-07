İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den orman yangını uyarısı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 3 günlük yangın risk haritasına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu bildirdi.
İzmir
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu kaydetti.
Ormanlara giriş yasağının devam ettiğini hatırlatan Köşger, "Şehir içi-dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım." ifadelerini kullandı.
Vali Köşger, açıklamasında, yangın risk haritalarını da paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.