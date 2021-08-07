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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den orman yangını uyarısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 3 günlük yangın risk haritasına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu bildirdi.

Ali Korkmaz   | 07.08.2021
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den orman yangını uyarısı

İzmir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu kaydetti.

Ormanlara giriş yasağının devam ettiğini hatırlatan Köşger, "Şehir içi-dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, açıklamasında, yangın risk haritalarını da paylaştı.

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