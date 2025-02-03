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İzmir Valiliğinden Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin açıklama

Açıklamada, "Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir." denildi.

Hüseyin Bağış  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
İzmir Valiliğinden Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin açıklama

İzmir

İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşan sismik hareketliliği uzmanların, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli şekilde çok yönlü değerlendirdiğini, deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimallerinin bilimsel çerçevede takip edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede deprem fırtınası şeklinde süren hareketlilik kapsamında şu ana kadar en büyüğü 4,8 büyüklüğünde olan 400'ü aşkın deprem kaydedildiği belirtildi.

Depremlerin, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, 5-25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleşmiştir.

2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir.

Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır."​​​​​​​

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