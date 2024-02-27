Dolar
31.14
Euro
33.86
Altın
2,034.99
ETH/USDT
3,225.30
BTC/USDT
56,247.00
BIST 100
9,326.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.-VTR-
logo
Gündem

İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonunda 21 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP/C ve MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda terörizme finansman sağladıkları suçlamasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonunda 21 gözaltı

İzmir

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi ve MİT Başkanlığı desteğiyle, terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 9 ilde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi
"Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile görüştü

Benzer haberler

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi

İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonunda 21 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında dava açıldı

MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında dava açıldı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-8" operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-8" operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet