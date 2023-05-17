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İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı sürüyor

İzmir Körfezi'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla oluşan deniz yosunu (ulva), hava sıcaklığının artmasıyla yeniden yayıldı.

Halil Fidan  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı sürüyor Fotoğraf: Orhan Fatih Doğan/AA

İzmir

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen ve genelde iç körfezin güneyindeki İnciraltı ile kuzeyindeki Bostanlı kıyılarında gözlemlenen deniz yosunları, rüzgarın etkisiyle taşındığı Konak kıyılarında kirliliğe neden oldu.

Kıyıların yanında körfez ortasında da adacıklar oluşturan deniz marullarının temizlenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, AA muhabirine, son yıllarda sıkça görülmeye başlanan deniz yosununun, mevsimsel değişimle birlikte kirliliğe bağlı ortaya çıktığını söyledi.

Deniz yosunlarının evsel, şehirsel ve endüstriyel atıklar, tarımsal ve hayvansal faaliyetler sonucu sudaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla oluştuğunu aktaran Taşkın, görsel kirlilik yaratan deniz yosunlarının, insana doğrudan bir zararının olmadığını, ancak ekosisteme olumsuz etkilerinin bulunduğunu aktardı.

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