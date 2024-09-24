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İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

Tolga Albay  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor Fotoğraf: Tolga Albay/AA

İzmir

20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken bugün Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.

Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü.

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