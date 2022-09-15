İzmir Kemalpaşa'daki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Vişneli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 5 dozer sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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