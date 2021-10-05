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İzmir Bostanlı'da kıyıya yakın noktaları deniz marulu kapladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Semti'nde kıyıya yakın noktalar, "deniz marulu" adı verilen yosun türü nedeniyle yeşile büründü.

Halil Fidan   | 05.10.2021
İzmir Bostanlı'da kıyıya yakın noktaları deniz marulu kapladı Fotoğraf: Halil Fidan - Anadolu Ajansı

İzmir

Körfezde belli dönemlerde gözlemlenen aşırı alg çoğalması, yeniden ortaya çıktı. Deniz marulu, Bostanlı Semti'nde kıyıya yakın noktalarda, tüm yüzeyi kapladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz marullarının toplanması için çalışma başlattı.

"İnsana doğrudan bir zararı yok ama ekosisteme zararı var"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, AA muhabirine, deniz marulunun bir yosun türü olduğunu belirtti. 

Özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde deniz marulunun görülebildiğini aktaran Taşkın, şunları söyledi:

"İnsana doğrudan bir zararı yok ama ekosisteme zararı var. Çünkü karasal ortamdan yoğun şekilde besleyici element girdiği için bu fırsatçı tür, hızlıca artış gösteriyor. Artış gösterdiğinde halı gibi yüzeyi kaplıyor. Işığın suya girmesini engelliyor. Bu durum, diğer hassas türlerin gelişmesini engelleyebilir. Işığın girmesini engellediği için dip tabakada fotosentezin azalmasını ve bununla birlikte oksijenin azalmasına neden olabilir. Öldükleri zaman da ortamda istenmeyen bir kokuya sebep olabiliyorlar." 

Bostanlı Sahili'nde yürüyüş yapanlardan Sevgi Mutlu, bu durumu artık olağan karşılamaya başladıklarını belirterek, yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

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