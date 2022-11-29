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İzmir açıklarında 167 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 167 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haydar Toprakçı   | 29.11.2022
İzmir açıklarında 167 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 167 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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