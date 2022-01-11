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İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

İstanbul'un 5 ilçesinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.

Andaç Hongur Erpehlivan   | 11.01.2022
İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

İstanbul

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, münzevi terfi merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelere 11 saat süreyle su verilemeyecek.

Su alamayacak bölgeler şöyle:

"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahalleleri; Bayrampaşa Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri; Esenler Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri; Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi; Güngören Gençosman ve Sanayi mahalleleri."


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