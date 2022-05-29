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Gündem

İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kentin sahil kesimlerinde denizin tadını çıkardı.

İbrahim Halil Aktürk, Atahan Özkanlı, Zafer Arslan, Alparslan Ermiş, Abdülkerim Güzel   | 29.05.2022
İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi Fotoğraf: Arife Karakum - Anadolu Ajansı

İstanbul

Kentte iki gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, haftanın son gününde sahilleri ve parkları doldurdu.

Fatih Sarayburnu'nda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların bir kısmı denize girdi, bazıları da kayalıklarda güneşlendi. Bazı vatandaşlar da Yedikule sahilindeki ağaçların gölgesinde dinlenmeyi tercih etti.

Vatandaşların bir kısmı ise aileleriyle parklarda ağaç altlarında oturdu, kimi piknik yaptı kimi de bisiklete bindi.

Mayıs ayının son hafta sonunda güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları da Adalar'ı tercih etti. Adalar'a yolcu taşıyan deniz araçları ve sokaklar doldu taştı. Vatandaşların tercihi özellikle Büyükada oldu. 

Kentin bir başka denize kıyısı bulanan ilçesi Silivri'de de vatandaşlar sahile akın etti. Kimi vatandaşlar denize girerek kimileri de gölgede dinlenerek hafta sonunun tadını çıkardı.

Avcılar, Kartal, Pendik, Maltepe sahil şeridinde de havaların ısınmasıyla yoğunluk yaşandı. Mesire yerlerindeki yoğunluk nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda araçların çift şerit park edildiği görüldü. 

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