Dolar
13.90
Euro
15.50
Altın
1,916.92
ETH/USDT
3,016.80
BTC/USDT
44,522.00
BIST 100
1,972.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

İstanbul'daki Ukraynalılardan 'savaşa hayır' eylemi

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar tarafından "savaşa hayır" eylemi düzenlendi.

Mehmet Kara   | 01.03.2022
İstanbul'daki Ukraynalılardan 'savaşa hayır' eylemi

İstanbul

Beyoğlu ilçesinde Odakule Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme, yaklaşık 50 Ukraynalı ve bazı Türk vatandaşları destek verdi.

Ukrayna bayrağı ile "savaşa hayır" ve "özgür Ukrayna" pankartları taşıyan grup, savaşın bir an önce durdurulmasını istedi.

Ukraynalı grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı ve "Slava Ukrani", "Dünya susma" şeklinde sloganlar attı.

Katılımcılar adına konuşan bir Ukraynalı, "Dünya hala savaş bize gelmedi diye mi düşünüyorsunuz? Eğer biterse bizim savaşımız sıra size de gelecek. Bugün Ukrayna, yarın kim? Sizin öz çocuğunuz ölmedi diye mi? Bu sizin çocuğunuz ya da bir tanıdığınız Ukraynalı da olabilir. Biz burada 'Dünya susma' demek için toplandık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron varyantı, Türkiye'de yaptığı pikten sonra artık çözülme periyoduna girdi
KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

Scholz: Vladimir Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor

Scholz: Vladimir Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalını uyardı

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarından savaş bölgesine yardım

AB Ukrayna'ya destek mesajı verdi, üyelik için sinyal gelmedi

AB Ukrayna'ya destek mesajı verdi, üyelik için sinyal gelmedi

İrlanda: Rusya Ukrayna'da 'savaş suçu' işliyor

İrlanda: Rusya Ukrayna'da 'savaş suçu' işliyor
İsrail, Ukrayna'ya 100 ton insani yardım gönderiyor

İsrail, Ukrayna'ya 100 ton insani yardım gönderiyor