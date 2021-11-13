Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,864.49
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul'da, Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı.

Zeynep Rakipoğlu, Mustafa Hatipoğlu, İlyas Kaçar, Muhammed Gencebay Gür   | 13.11.2021
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bölgede etkili olan sis nedeniyle sürücüler sahil yollarında farlarını yakarak ilerlemeye çalışıyor.

Sis nedeniyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimizde aksamalar yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler, sis nedeniyle kontrollü ilerliyor.

Sürücüler trafikte zorlandı

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer ile Beşiktaş arasında kalan bölge sise büründü. Görüş mesafesinin oldukça azaldığı bölgede sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor.

İstinye-Yeniköy arası gemi geçişlerine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüşün sıfır olarak rapor edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığı belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı
Norveç'te Kovid-19 tedbirleri artırılıyor
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 637 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 678’e çıktı

Benzer haberler

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

Sis nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli